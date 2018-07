Rio deve ter ponto facultativo na Copa das Confederações

"Poderemos ter meio expediente ou ponto facultativo no dia do jogo da semana. Algumas vias do Rio podem ficar interrompidas na região do Maracanã durante esse dia. Tudo isso já é um grande teste para a Copa do Mundo", declarou Eduardo Paes, na abertura da reunião de integração operacional dos diversos órgãos responsáveis pela organização do torneio.

O secretário chefe da Casa Civil do Governo do Estado Rio, Régis Fichtner, também presente no evento, declarou que concorda com a possibilidade. "O torcedor poderá chegar de forma mais tranquila ao estádio por conta dessa decisão."

Também no Rio para a reunião, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, preferiu não dar sua opinião e deixou a decisão nas mãos das prefeituras de cada cidade que sediará o torneio. "É uma decisão de cada administração municipal, de acordo com as condições locais de cada jogo", comentou.

A menos de cem dias para o início da Copa das Confederações, a organização se reúne em cada sede para verificar todos os serviços e a logística do torneio, como mobilidade urbana, segurança, acessibilidade, controle de ingressos, aeroportos, acomodações, telecomunicações, energia e vigilância sanitária.