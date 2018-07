Rio Grande do Sul libera venda de bebidas na Copa A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou nesta terça-feira, por 30 votos a 9, a venda de bebidas alcoólicas no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, durante as cinco partidas da Copa do Mundo de 2014. Assim, é mais uma sede a atender o desejo da Fifa.