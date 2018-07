Rio Preto derrota o Fla e fica mais perto do bicampeonato no Brasileirão Feminino

Com um golaço de Jéssica, o Rio Preto se colocou a um empate da taça do Campeonato Brasileiro Feminino ao vencer o Flamengo por 1 a 0, na noite desta terça-feira, no estádio Los Larios, em Duque de Caxias (RJ), no primeiro jogo da final.

A partida de volta está marcada para sexta-feira, no estádio Anísio Haddad, às 19 horas, e o Rio Preto pode empatar por qualquer placar para conquistar o bicampeonato - foi campeão ano passado ao vencer o São José -, pois fez melhor campanha na fase classificatória. Já o Flamengo precisa vencer 1 a 0 para levar a decisão aos pênaltis. Ou vencer por dois ou três gols, como 2 a 1 ou 3 a 2, porque daí terá marcado mais gols fora de casa.

A etapa inicial foi bastante movimentada e o Flamengo levou perigo logo aos dois minutos, mas Luciana evitou gol olímpico de Maurine. A resposta veio em chute de bico da atacante Adriana, que passou raspando a trave. Aos 31 minutos, Jéssica recebeu fora da área e bateu por cobertura, abrindo o placar para o Rio Preto. O time carioca quase empatou nos minutos finais com Bárbara e Danizinha.

Atrás do placar, o Flamengo dominou todo o segundo tempo e criou pelos menos quatro boas oportunidades de empatar, mas esbarrou em uma noite inspirada de Luciana. Quando a goleira do Rio Preto saiu mal após cobrança de escanteio, Tânia Maranhão não aproveitou e mandou na trave. Foi a melhor chance do empate.