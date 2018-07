Rio Preto vence Santos e leva o título do Paulista de Futebol Feminino

O Rio Preto é campeão paulista de futebol feminino. O time do interior derrotou o Santos pelo placar de 1 a 0, com o gol marcado por Suzana, e acabou ficando com a taça, em partida disputada na manhã deste domingo, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto.

No jogo de ida, na Vila Belmiro, as equipes ficaram no empate por 0 a 0, deixando a disputa completamente aberta para o duelo deste domingo. Em casa, o Rio Preto assumiu o controle do jogo e acabou marcando o gol do título aos 20 minutos do primeiro tempo. Depois, foi só deixar o tempo passar para comemorar a conquista.

Vice-campeão paulista, o time da Baixada Santista havia passado pelo Corinthians para chegar até a grande decisão. O Rio Preto, por sua vez, venceu o Centro Olímpico pelas semifinais.

O Rio Preto só confirmou neste domingo todo o favoritismo. O time do interior fez a melhor campanha na primeira fase, com 31 pontos, e manteve o ritmo até assegurar a conquista.