Rio Preto vira sobre o Santos e é bicampeão paulista de futebol feminino

O Rio Preto é bicampeão do Campeonato Paulista Feminino. Neste sábado venceu o Santos por 3 a 1, de virada, em pleno estádio da Vila Belmiro, em Santos. O título foi visto de perto pelo técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, que reassumiu a seleção brasileira há duas semanas ao substituir Emily Lima, demitida após uma sequência ruim de resultados.

No ano passado, os dois times já haviam feito a decisão e o Rio Preto também levou a melhor sobre o Santos, que é o atual campeão brasileiro. Este foi o sexto confronto entre eles nesta temporada.

Na ida, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), na semana passada, Rio Preto e Santos ficaram no empate por 1 a 1. Assim, quem vencesse ficaria com o título, enquanto que outra igualdade levava a decisão para os pênaltis.

Jogando em casa, o Santos começou com tudo e abriu o placar logo aos cinco minutos com Brena. A alegria, porém, durou apenas dois minutos, quando Jéssica deixou tudo igual. No último lance do primeiro tempo, Lelê colocou o Rio Preto na frente.

Precisando do empate, o Santos se lançou com tudo ao ataque na segunda etapa e o time visitante acabou garantindo o título no contra-ataque, aos 40 minutos, com Milene. Depois disso, as donas da casa não tiveram mais forças para reagir.