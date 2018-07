Rio tem cambistas presos com ingressos de federações A Fifa confirmou que alguns dos ingressos vendidos no mercado negro são de federações nacionais, que receberam os bilhetes da Fifa. A entidade informou nesta manhã de quinta-feira que dois cambistas que atuavam no hotel usado pela entidade como centro de operação no Rio foram presos. Os cambistas, um deles sendo francês, foram pegos praticando a ação ilegal no hotel Sofitel, em Copacabana.