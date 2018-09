Ríos exalta evolução, mas pede que Vasco aproveite chances de vencer fora de casa

O Vasco foi a São Paulo na última quinta-feira e saiu de campo com um ponto ao ficar no empate por 1 a 1 com o Santos, no Pacaembu. Um dia após a partida, o atacante Andrés Ríos considerou que a atuação foi mais uma prova da evolução recente da equipe. No entanto, ele próprio pediu que o time seja mais preciso para aproveitar as chances de vencer fora de casa.

"Melhoramos não apenas na pontuação, mas também na forma de jogar. Os treinamentos com o (Alberto) Valentim estão surtindo efeito e a equipe está se entrosando cada vez mais. Estamos levando tudo que estamos trabalhando pouco a pouco para dentro de campo e os resultados estão vindo. O resultado de ontem foi bom, mas sabemos que poderia ter sido melhor, tivemos chances para ganhar o jogo", declarou.

Na 16.ª colocação, com 29 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento, o Vasco poderia estar em situação melhor se não fosse a péssima campanha fora de casa. Na quinta, o time somou apenas seu quinto ponto como visitante, condição na qual ainda não venceu no Brasileirão. Ríos espera que isso mude na segunda-feira, quando os cariocas visitam o lanterna Paraná no Durival de Britto.

"Temos que aproveitar todas as oportunidades de somar pontos no Campeonato Brasileiro. Fizemos isso ontem contra o Santos, somamos um ponto importante, e precisamos fazer isso também na segunda-feira. Vai ser um jogo difícil, até porque eles também possuem a necessidade de ganhar, ainda mais por estarem jogando em casa. Nós temos nossas armas e força para ir até lá e conquistar os três pontos", afirmou.

Nesta sexta-feira, o Vasco realizou seu primeiro treino para encarar o Paraná, ainda em São Paulo, de onde a equipe seguirá direto para Curitiba. A boa notícia do dia ficou por conta da chegada de Maxi López, que cumpriu suspensão contra o Santos e chegou à cidade somente agora. Os volantes Bruno Ritter e Rodrigo Fernandes também se apresentaram a Alberto Valentim.