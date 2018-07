Riquelme acerta volta ao Boca Juniors

Riquelme, de 34 anos, deixou a equipe após a derrota na final da Copa Libertadores para o Corinthians, em julho do ano passado.

"Depois de duas horas e meia com Riquelme, a direção decidiu por unanimidade que, considerada a vontade do jogador de voltar a treinar com o plantel, que ele faça parte do plantel profissional a partir de segunda-feira", disse Angelici.

No começo deste ano, Riquelme, que chegou a negociar com o Palmeiras, repetiu que nunca mais jogaria no Boca, de onde saiu após a Libertadores por não ter "nada mais que dar ao clube".

(Reportagem de Luis Ampuero)