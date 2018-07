Riquelme é operado e fica três meses afastado

A operação, aliás, praticamente coloca fim aos boatos de que Riquelme poderia se transferir ao futebol brasileiro. Seu contrato vence em junho deste ano, mas segundo as leis argentinas o Boca Juniors será obrigado a prorrogar o vínculo após a contusão.

O problema ocorreu na penúltima rodada do Torneio Clausura, na partida contra o Huracán. A princípio, os médicos cogitaram fazer apenas um fortalecimento muscular. Mas depois de sucessivos exames, decidiram pela cirurgia, realizada nesta quarta por Jorge Batista em uma clínica de Buenos Aires.

Durante toda a temporada, o meia já estava sofrendo com dores no joelho esquerdo. O problema fez, inclusive, com que ele perdesse alguns treinos.