Riquelme é poupado em treino, mas pega o Corinthians

O craque do Boca, porém, não é dúvida para enfrentar o Corinthians e já está confirmado no time titular pelo técnico Julio César Falcioni. Riquelme está entre os que não entraram em campo no domingo, pela última rodada do Torneio Clausura, que fecha a temporada do futebol argentino. O Boca ainda tinha chances remotas de título, mas preferiu usar um time reserva e poupar os titulares para a Libertadores. Perdeu para o All Boys e terminou em terceiro.

Sem mistérios, o time do Boca Juniors já está escalado para o jogo desta quarta-feira, em La Bombonera, com: Orion; Roncaglia, Schiavi e Caruzzo, Clemente; Ledesma, Somoza e Erviti; Riquelme; Mouche e Silva.

Falcioni relacionou outros nove jogadores e, destes, sete estarão no banco de reservas, ficando como opção para o treinador: Sosa, Sauro, Erbes, Rivero, Chávez, Sanchez Miño, Viatri, Cvitanich e Blandi.