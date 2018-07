Riquelme marca em estreia e Argentinos Juniors vence

Estadão Conteúdo 09 Agosto 2014 | 18h52

Riquelme chegou a negociar com o Sport Recife durante a Copa do Mundo, após deixar o Boca Juniors, mas acabou contratado pelo Argentinos Juniors, tradicional clube do país que tenta voltar à primeira divisão após cair no meio do ano. Lá, passou a ter a companhia de antigos conhecidos, como o zagueiro Matías Caruzzo, com quem atuou no Boca.

E neste sábado, Riquelme mostrou um pouco de suas características. Primeiro, o lado polêmico. Ainda no primeiro tempo, aos 24 minutos, o jogador levou um tranco de um adversário e, sem pensar, disparou um soco no rival. O árbitro, próximo ao lance, ou não viu ou preferiu deixar passar, e não expulsou o craque.

No segundo tempo, no entanto, Riquelme mostrou seu lado genial. Aos 27 minutos, após cobrança de escanteio do Boca Unidos, o Argentinos Juniors armou um rápido contra-ataque. O meia foi lançado pela esquerda, dominou, cortou para o meio e disparou o chute. A bola não foi muito forte e parecia fácil para o goleiro, mas pingou em sua frente e o enganou. Foi o único gol da partida, o primeiro de Riquelme nesta nova fase de sua carreira.