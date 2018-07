Riquelme revela que ainda pensa em voltar a jogar Sem jogar desde a final da Libertadores, no dia 4 de julho, quando o Boca Juniors perdeu para o Corinthians, o meia Riquelme revelou que ainda pensa em continuar a carreira no futebol. Atualmente com 34 anos, ele contou que vai conversar com o filho para saber se o garoto gostaria de vê-lo jogando e, assim, tomar uma decisão.