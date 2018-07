Riquelme se coloca à disposição do Boca para voltar

"Se o Boca precisa de mim, estou à disposição", disse o jogador, que parou de jogar em julho, mas negava, desde então, o rótulo de aposentado. "Quero saber se eles me querem", completou ele, revelando o papo agendado para dezembro.

"Quando chegar a metade de dezembro, vejo que decisão tomo: quero saber se o Boca me quer. Tenho que sentar para falar com eles (dirigentes) se quero jogar em outro lugar. E também vou escutar o Boca, se acham que precisam de mim ou não", confessou.

De acordo com Riquelme, o tempo sem jogar está fazendo bem a ele. "Estou melhor agora do que no semestre passado. Estou com muita tranquilidade, me sinto muito alegre e desfrutando muitas coisas que antes eu não podia."

O jogador, de 34 também revelou que não frequenta La Bombonera por respeito aos jogadores do Boca. Sabe que a torcida vai pedir sua volta. "Sou muito respeitoso. Não é um bom momento", disse Riquelme.