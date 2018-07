Riquelme sente nova lesão e só retorna em 2011

Este é mais um problema que o meia argentino precisará enfrentar na temporada. No meio do ano, ele passou por uma cirurgia no joelho esquerdo e permaneceu quase seis meses afastado do futebol. Seu retorno ocorreu no dia 6 de novembro, em partida contra o Argentinos Juniors, pelo Torneio Apertura.

Mas logo na partida seguinte, no clássico com o River Plate, Riquelme sentiu o problema e precisou ser substituído no intervalo. Desde então, esperava-se que o problema não fosse tão grave, mas o Boca Juniors confirmou nesta terça que ele não terá mais condições de atuar neste ano.

A ausência de Riquelme é mais um problema para o Boca Juniors, que está apenas na 12.ª colocação do Apertura e perdeu seu técnico, Claudio Borghi, justamente após a derrota para o River Plate, por 1 a 0. Roberto Pompei, treinador das categorias, assumiu o time principal até o final do ano.