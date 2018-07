Riquelme volta a treinar no Boca Juniors

BUENOS AIRES - O meia argentino Juan Román Riquelme, que acertou seu retorno ao Boca Juniors depois de sete meses parado, foi visto nesta segunda-feira, 11, chegando ao local de treinamento da equipe, que é dirigida pelo técnico Carlos Bianchi.

Riquelme, de 34 anos, iniciará uma plano especial de pré-temporada junto aos preparados físicos Juan Manuel Alfano e Julio Santella para tentar recuperar o ritmo de jogo em três semanas.

A estreia de Riquelme poderia ser no dia 3 de março perante o Unión, pelo Campeonato Argentino, ou então no dia 7 perante o Nacional do Uruguai, pela Taça Libertadores, segundo informou a agência oficial Télam.

O meia, nascido na cidade de Don Torcuato, não joga oficialmente desde 4 de julho, quando o Boca perdeu a final da Taça Libertadores para o Corinthians.

Na ocasião, Riquelme anunciou que deixaria o clube, analisou as propostas de outras equipes e na semana, se ofereceu para retornar ao Boca durante uma conversa telefônica com o treinador Carlos Bianchi.

Sua reincorporação teve algumas resistências, mas o presidente Daniel Angelici disse que se não aceitasse o retorno do jogador, a direção seria muito criticada pela torcida.