Risco de briga de torcida adia Ponte Preta x Santos para domingo

Após a pressão da Polícia Militar (PM) de Campinas, do Ministério Público Estadual e da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da cidade, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou, na noite desta sexta-feira, o jogo entre Ponte Preta e Santos – a partida seria disputado neste sábado, às 21h, no Moisés Lucarelli, mas passou para domingo, às 11h, no mesmo local.

A medida foi tomada pelo temor por parte da PM de que torcedores do Guarani e da Ponte Preta se enfrentassem nas ruas da cidade. O Bugre entra em campo às 18h45, em Varginha, onde enfrenta o Boa Esporte na finalíssima da Série C. Em caso de título, torcedores do clube deverão ir para as ruas para comemorar, justamente no horário em que ponte-pretanos estariam se locomovendo em direção ao estádio do clube.

Como o caso envolve questão de segurança pública, o entendimento é de que a mudança se sobrepõe ao Estatuto do Torcedor, mesmo com a decisão tendo sido tomada a pouco mais de 24 horas do início da partida.

O Brinco de Ouro da Princesa, do Guarani, fica a apenas 800 metros do estádio Moisés Lucarelli, distância considerada perigosa pela polícia. É no arredor do estádio bugrino o principal local de comemoração dos torcedores do clube.

LOGÍSTICA

O Santos foi pego de surpresa. A equipe estava no ônibus em direção à Campinas quando os dirigentes tomaram conhecimento da decisão da CBF. A ideia dos integrantes da comissão técnica era, no fim da noite desta sexta-feira, tentar alterar o horário da nova data da partida – das 11h para as 17h.

O pedido seria feito porque, durante a semana, os jogadores do clube não treinaram para a prática do futebol no novo horário determinado pela CBF.

Porém, em nota oficial publicada na noite de ontem em seu site, a CBF confirmava a partida para as 11 horas de amanhã.