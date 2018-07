Risco de eliminação preocupa o Vasco após empate O técnico Gaúcho admitiu que está preocupado com a possibilidade do Vasco não se classificar às semifinais da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. Após empatar por 1 a 1 com o Fluminense, sábado, no Engenhão, o time ocupa a terceira colocação no Grupo A, com 10 pontos, um a menos do que o segundo Madureira e a quatro do líder Botafogo.