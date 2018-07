Risco de eliminação preocupa o Vasco após empate no Carioca

RIO - O técnico Gaúcho admitiu que está preocupado com a possibilidade do Vasco não se classificar às semifinais da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. Após empatar por 1 a 1 com o Fluminense, sábado, no Engenhão, o time ocupa a terceira colocação no Grupo A, com 10 pontos, um a menos do que o segundo Madureira e a quatro do líder Botafogo.

"Essa situação preocupa porque estamos atrás. Precisamos fazer os seis pontos e depois aguardar os resultados. Não podemos pensar em nada que não seja a vitória", afirmou, ressaltando a necessidade da equipe vencer Audax e Duque de Caxias nas rodadas finais da Taça Guanabara.

No sábado, o Vasco chegou a abrir 1 a 0, mas permitiu a reação do Fluminense nos minutos finais. Para Gaúcho, o time poderia ter conquistado a vitória. "Em algum momento, achei que o jogo estava controlado, mas o Fluminense tem muita qualidade. Poderíamos ter feito o segundo gol", disse.

O treinador também fez questão de elogiar a atuação do meia Carlos Alberto, que participou das jogadas mais perigosas do Vasco na partida. "É um atleta que joga em alto nível e não tem por que não pensar em seleção. Só torço para que ele tenha condições físicas para aguentar uma sequência de jogos", comentou.

Gaúcho também comemorou a reintegração do volante Fellipe Bastos, que disputou o seu primeiro jogo pelo Vasco no ano após fracassar a sua transferência para o Internacional. "Ele foi entregue e faz parte do grupo. Pelo que tomei conhecimento, a negociação com o Inter parou", afirmou.