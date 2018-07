Risco de greve dos metroviários faz Arsenal adiar jogo do Campeonato Inglês

LONDRES - A diretoria do Arsenal informou nesta quinta-feira que o jogo contra o Wolverhampton pelo Campeonato Inglês foi adiado da segunda para a próxima terça-feira, dia 27, por conta do risco de greve dos metroviários de Londres.

O clube explicou que a alteração da data favorecerá os torcedores dos dois times, que poderão ter dificuldade em chegar ao Emirates Stadium na segunda. "A preocupação principal do clube é com os torcedores dos dois times, os funcionários envolvidos com a partida e todos aqueles que pretendem assistir ao jogo", registrou o clube, em nota.

A mudança na data se antecipa à confirmação da greve, que deverá paralisar o serviço do metrô e boa parte dos trens da capital inglesa. Segundo o Arsenal, a alteração antecipada facilitará a preparação do jogo e o envolvimento das demais partes na partida, como os serviços de segurança e transporte, a torcida adversária e a Premier League, responsável pela organização do Campeonato Inglês.

Já o Chelsea decidiu manter a data inicial do jogo contra o Fulham, no Estádio Stamford Bridge, em Londres. "Estamos confiantes de que poderemos fornecer um ambiente seguro para os torcedores aproveitarem o clássico local", alegou o clube. "Ônibus estarão operando por toda Londres e o estacionamento será gratuito nas áreas permitidas".