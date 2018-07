Risco de perder vaga no São Paulo não abala Jadson

SÃO PAULO - Durante a semana, o técnico Paulo Autuori chegou a testar o time do São Paulo sem o meia Jadson, até então inquestionável na posição. Apesar disso, a tendência é que ele o mantenha entre os titulares para o jogo deste domingo, contra o Fluminense, no Morumbi, pelo Brasileirão. Mas o jogador já disse não se abalar com a possibilidade de ir para o banco de reservas.

"O Paulo (Autuori) é muito correto em suas atitudes e tem o respaldo de todo o grupo. Ele tem demonstrado confiança e estou tentando mostrar o meu trabalho. Infelizmente não consegui fazer o gol contra o Flamengo (perdeu pênalti no empate da última rodada), mas estou de cabeça erguida para continuar fazendo o meu trabalho. Todos os jogadores do elenco têm condições de jogar, como o Lucas Evangelista e o Ademilson, e quero ajudar mesmo se começar do banco", avisou Jadson.

O São Paulo já soma 12 jogos sem vitória no Brasileirão, o que o derrubou para a penúltima colocação, com apenas 11 pontos. Mas Jadson mostra confiança e otimismo para sair da péssima situação. "A questão de superação e de querer ganhar é de toda a equipe. Estamos tentando e buscando isso nos jogos e demonstramos uma boa evolução na defesa e no ataque. Sei que estamos no caminho certo e espero que nesse jogo a gente possa vencer para iniciar a nossa arrancada. Queremos deixar a zona do rebaixamento e brigar pelas primeiras posições, porque a competição está muito embolada ainda", disse o meia.