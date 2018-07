Risco de rebaixamento ainda não preocupa o Santos

"Temos de aproveitar esses jogos para sair dessa situação incômoda. Estamos no caminho certo e a vitória vai chegar", disse o goleiro Aranha, que garantiu o empate com duas boas defesas no jogo deste domingo contra o Bahia, em Salvador.

Thiago Ribeiro afirmou que o lado psicológico está comprometendo o desempenho dos jogadores, principalmente na hora das finalizações. "Tivemos duas chances claras. Acertei uma bola na trave e quase fizemos o gol também numa cobrança de escanteio no final do jogo. Quando a fase não é boa, a bola insiste em não entrar. É complicado", disse o atacante, que entrou bem no lugar de Willian José no início do segundo tempo.

O ex-são-paulino se mostrou incomodado com a sequência de quatro empates. "Estamos empatando muito. No Brasileiro, empatar fora não é ruim, mas, pela nossa sequência, quatro empates, de 12 pontos somar quatro não é bom".

Nesta quarta-feira, o Santos vai enfrentar o Grêmio, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro. "É uma competição diferente, com outro sistema de disputa (mata-mata). Temos de esquecer o Campeonato Brasileiro e entrar bem preparados para fazer um bom jogo em casa", disse o meia argentino Montillo.