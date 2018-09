Rithely é anunciado como reforço do Internacional por empréstimo

Rithely enfim é reforço do Internacional. Nesta terça-feira, último dia para inscrições de jogadores no Campeonato Brasileiro, o clube gaúcho oficializou a contratação do volante, que estava no Sport e chega com um contrato de empréstimo válido até 31 de dezembro. O seu acordo já foi registrado no BID da CBF.

O acordo com o Sport permite ao Inter renovar o acordo por empréstimo em mais um ano, até o encerramento de 2019. E também possui uma cláusula para que o jogador seja adquirido em definitivo pelo clube gaúcho ao fim do período de empréstimo.

Apesar de o Inter ter fechado o acordo para se reforçar com Rithley, o volante deve demorar a fazer a sua estreia. Afinal, o meio-campista ainda se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo, não tendo uma previsão sobre quando poderá estar à disposição do técnico Odair Hellmann. E enfrenta longa inatividade, pois não atua desde fevereiro.

O problema, inclusive, impediu que o Inter sacramentasse a chegada de Rithley antes. Em março, o volante chegou a desembarcar em Porto Alegre para reforçar o clube gaúcho, mas a contratação não foi oficializada porque o problema no tornozelo esquerdo foi detectado em exames médicos.

Rithley era um desejo antigo do Inter, mas há anos a direção do Sport vinha dificultando as negociações por um jogador considerado destaque do seu elenco. O volante iniciou a sua carreira nas categorias de base do Goiás e estava no clube pernambucano de 2011, tendo disputado mais de 350 jogos nesse período, ainda que apenas dois nesta temporada. E segue tendo contrato com o clube até 2022.