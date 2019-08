Ritmo de jogo ou precaução: São Paulo vive dilema para pegar o Athletico-PR

Ao mesmo tempo em que o técnico Cuca quer dar ritmo de jogo a Juanfran, Daniel Alves e Liziero, o treinador se preocupa com a confição física dos três jogadores do São Paulo. Eles foram titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, após longo período de inatividade. O próximo compromisso da equipe será nesta quarta-feira, às 19h15, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

Daniel Alves não atuava desde o dia 7 de julho, quando a seleção brasileira venceu o Peru e conquistou a Copa América. Juanfran havia entrado em campo pela última vez em 18 de maio, pelo Atlético de Madrid, na última rodada do Campeonato Espanhol. Por fim, Liziero voltou ao time após a lesão no tornozelo direito no dia 19 de maio, durante o confronto com o Bahia.

Além do trio, outro jogador que voltou a atuar depois de longo período afastado foi o zagueiro Anderson Martins. No entanto, ele deve permanecer na equipe porque Bruno Alves recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão. O defensor não jogava desde o dia 13 de junho.

Após a partida contra o Ceará no último domingo, Cuca falou que os jogadores sentiriam dores musculares na reapresentação do elenco, na segunda-feira. O time faz o último treino antes da viagem a Curitiba na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda. A atividade será fechada à imprensa.

Os desfalques certos para o confronto são: Pablo e Rojas, que recuperam-se de lesão, e Bruno Alves e Everton, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Os atacantes Alexandre Pato (pancada na coxa) e Toró (lesão na coxa) também não devem ficar à disposição de Cuca para o jogo desta quinta-feira.

Uma provável escalação do São Paulo para enfrentar o Athletico-PR tem: Tiago Volpi, Juanfran (Igor Vinícius), Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Luan (Helinho), Tchê Tchê e Liziero; Daniel Alves, Antony e Raniel.