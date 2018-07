Corinthians e Palmeiras atingem marca de 100 gols na temporada

Com dois estilos de jogos ofensivos, Corinthians e Palmeiras atingiram neste domingo 100 gols na temporada de 2015. O Corinthians tinha 97 gols em 60 partidas e, com os três na vitória sobre o Figueirense, chegou ao centésimo. O Palmeiras havia marcado 99 gols em 57 jogos e atingiu a marca com o gol de Robinho após a falha de Rogério Ceni, já nos acréscimos da partida.

O clube do Parque São Jorge não conseguia a façanha de 100 gols em uma só temporada desde 2012, ano em que se sagrou campeão da Libertadores e do Mundial. Na ocasião, foram 107 gols em 76 partidas, média de 1,4 gols por jogo. A média atual é ainda maior - 1,63 tentos por duelo.

É ainda mais curioso o número do Corinthians sendo o time comandado por Tite. Em sua última temporada pelo Corinthians, em 2013, o time marcou apenas 82 gols em 75 jogos - a sequência de jogos em branco no Campeonato Brasileiro foram um dos fatores fundamentais para a saída do técnico.

Mas, nas palavras do comandante, o ano “sabático” que tirou em 2014 o ajudou a melhorar o poder ofensivo de sua equipe. Mas ele diz que o mérito é de todo o clube. “Claro que tem o aperfoiçamento profissional, no momento em que fiquei parado. Mas é todo o conjunto, os atletas que a direção contrata, a base sendo bem formada. Com o tempo o resultado acaba acontecendo.

O Palmeiras já teve o famoso “ataque dos 100 gols”, em que marcou 102 gols no Campeonato Paulista de 1996, com Rivaldo, Djalminha, Müller e Luizão. Atualmente o poder de fogo da equipe está na boa distribuição de gols entre os atacantes. Barrios, 5, Cristaldo, 5, Dudu, 6, Leandro Pereira, 6, e Rafael Marques, 7, somam 28 gols dos 49 marcados - praticamente 60% dos tentos.

O time de Marcelo Oliveira é bastante ofensivo, principalmente jogando em casa. As partidas são bem abertas, com bastante gols para os dois lados, tanto que dos clubes do G-4 o Palmeiras tem a defesa mais vazada, com 31 gols. Os últimos jogos no Allianz Parque, chuvas de gols: vitória de 3 a 2 contra o Grêmio, empate por 3 a 3 contra o Corinthians, vitória de 3 a 2 contra o Joinville e vitória de 4 a 2 contra o Flamengo.

Marcelo Oliveira costuma exaltar o poder ofensivo do clube, como na vitória por 4 a 1 sobre o Fluminense no Maracanã, mas ressalta que é preciso estar atento durante todo o jogo. “Nosso time é sempre ofensivo, mas tem de criar chances sempre”.

OS GOLS POR COMPETIÇÃO

Palmeiras

Paulista: 28

Brasileiro: 49

Copa do Brasil: 17

Amistosos: 6

Corinthians

Paulista: 31

Libertadores: 14

Copa do Brasil: 1

Brasileiro: 48

Amistosos: 6

