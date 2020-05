Rivais bascos pedem à Federação Espanhola que final da Copa do Rei tenha torcida

Real Sociedad e Athletic Bilbao, tradicionais rivais da região do País Basco, pediram à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol), nesta segunda-feira, que a final da Copa do Rei, que ainda não possui data para acontecer, seja disputada oficialmente com portões abertos.

Ambos comunicaram que estão de acordo "em solicitar à RFEF que a final da Copa do Rei possa ser realizada publicamente e oficialmente, de portas abertas, em uma data futura a ser determinada por acordo entre as três partes".

Jokin Aperribay, presidente da Real Sociedad, e Aitor Elizegi, presidente do Athletic Bilbao, entraram em acordo após uma reunião com Luis Rubiales, presidente da RFEF. A final, prevista para acontecer a princípio no dia 11 de março, foi adiada para o dia 18 de abril, com o intuito de trazer torcedores aos estádios. Porém, devido à propagação do novo coronavírus na Espanha, a competição foi suspensa.

"O desejo e a vontade de ambos os clubes sempre foram, agora e antes, jogar a final com a presença de nossos torcedores", disseram as equipes, embora tenham corrido o risco de perder uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

A Uefa pediu, no dia 23 de abril, a concessão de vagas para competições europeias de clubes, caso os torneios nacionais não fossem encerrados. Com isso, o último lugar da Espanha na Liga Europa cairia para a 7.ª colocação no Campeonato Espanhol. Isso se a Copa do Rei não for disputada.

Nesse cenário, o Athletic Bilbao perderia a sua vaga na Liga Europa. A equipe é a atual 10.ª colocada no Campeonato Espanhol. Por outro lado, a Real Sociedad seguiria classificada, já que está entre os sete primeiros da competição nacional.

Através do comunicado, foi-se pedido também para que a RFEF modificasse o cronograma da competição para que "a final da Copa do Rei possa ser realizada como um título oficial com o apoio e o calor dos torcedores de ambas as equipes".