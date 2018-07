Rivais, Corinthians e São Paulo parabenizam centenário palmeirense

Principais rivais do Palmeiras, Corinthians e São Paulo também homenagearam o clube pelo seus 100 anos completados nesta terça-feira. Por meio de comunicados oficiais em seus sites, os times paulistas parabenizaram o adversário pela data, com demonstração de respeito. Principal adversário dos palmeirenses, o Corinthians foi o primeiro a dar um 'feliz aniversário.'

"O Sport Club Corinthians Paulista parabeniza a Sociedade Esportiva Palmeiras pelo primeiro centenário. O Timão se orgulha de ter feito parte importante da história do clube com quem pôde disputar os clássicos de maior rivalidade, mas com lealdade e amizade acima de tudo. Sem o clássico entre Corinthians e Palmeiras, a capital paulista e o futebol brasileiro certamente não seriam os mesmos", divulgou o Corinthians, destacando uma placa entregue por Mário Gobbi a Paulo Nobre, atual presidente do Palmeiras.

Apesar das desavenças dos últimos meses, causadas pela negociação de Alan Kardec, o São Paulo também deixou as provocações de lado para prestar homenagens ao Palmeiras. "O São Paulo Futebol Clube, respeitosamente, cumprimenta a Sociedade Esportiva Palmeiras, neste 26 de agosto de 2014, data em que celebra 100 anos de sua honrosa história de conquistas, vitórias, lutas e glórias."

Os dois rivais vivem momentos mais interessantes que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Enquanto o time de Valdivia tenta se afastar da zona de rebaixamento, São Paulo e Corinthians perseguem o líder Cruzeiro no lado de cima da tabela.