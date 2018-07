Rivais de brasileiros no UFC adotam discurso político

Na entrevista coletiva dos principais lutadores do UFC 142, a maior ausência foi Dana White. O presidente do UFC tornou-se a cara do evento, mas não conseguiu chegar ao Brasil a tempo de participar do bate-papo com Vitor Belfort, José Aldo, Anthony Johnson e Chad Mendes.

Sem o tradicional apresentador, a entrevista foi conduzida por Marshall Zelaznik, diretor de desenvolvimento internacional da organização. Logo que subiu no palanque, o dirigente explicou a ausência de White. “O voo dele atrasou; Dana deve chegar ao Brasil ainda hoje, em algumas horas.”

Se a entrevista coletiva do UFC 141 foi marcada por uma polêmica envolvendo Nate Diaz e Donald Cerrone – Diaz jogou para longe o chapéu usado pelo rival – o encontro no Rio teve outro clima. Chad Mendes e Anthony Johnson elogiaram o público brasileiro e os adversários; nem as possíveis vaias no evento de sábado incomodaram.

“É uma grande experiência vir para o Brasil, é uma viagem que eu sempre quis fazer. Lutar em frente de tantos torcedores é muito legal. O treino na praia foi uma das coisas mais legais que já fiz, é uma história que vou contar para meus filhos”, disse Mendes, rival de José Aldo no combate pelo título dos penas.

O grandalhão Johnson, adversário de Vitor Belfort em luta pela categoria dos médios, foi uma das atrações de coletiva pela adoração ao Brasil. “O país é lindo. Quero agradecer a todos por estar aqui. Sempre ouvi coisas boas e ruins do Brasil, mas até agora só vi coisas ótimas. Fico até sem palavras: Estou no Brasil!”, disse.

O card preliminar do UFC 142 começa às 22h30, no HSBC Arena, no Rio de Janeiro. As lutas principais terão início à 1h.