Rivais do Brasil, Panamá e Sérvia empatam em amistoso

Os panamenhos irão encarar o Brasil nesta terça-feira, no Serra Dourada, em Goiânia, enquanto os sérvios pegarão a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari na sexta, no Morumbi, em São Paulo. As duas partidas servirão para o treinador promover os testes finais visando a estreia do Mundial, no dia 12 de junho, contra a Croácia, no Itaquerão, palco deste confronto que abrirá a competição no Brasil.

No amistoso realizado neste sábado em Chicago, a Sérvia abriu o placar com um gol do lateral Branislav Ivanovic, jogador do Chelsea, aos 25 minutos do primeiro tempo. Aos 15 da etapa final, porém, Gabriel Gomez empatou para o Panamá. Os panamenhos ainda tiveram Orlando Rodriguez expulso aos 40 minutos, mas conseguiram segurar o 1 a 1 até o final.