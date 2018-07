Rivais fazem clássico paranaense em situações opostas

O Atlético-PR está na zona de rebaixamento do campeonato, com apenas seis pontos, e nesta semana anunciou a contratação do técnico Vagner Mancini para substituir o demitido Ricardo Drubscky. Já o Coritiba, único ainda invicto no Brasileirão, tem 12 pontos e está na briga pela liderança.

Na preparação para o clássico paranaense, o técnico Marquinhos Santos preferiu o mistério e realizou treino secreto na tarde de sexta-feira. Ele pode fazer alterações no meio-de-campo, colocando Everton Costa junto a Deivid na frente, ou repetir as antigas escalações, deixando Deivid isolado no ataque.

"A rivalidade supera qualquer situação e os jogadores procuram compensar ganhando um clássico. Já participei de várias partidas em que o time que estava mal acabou vencendo. Coritiba e Atlético disputam um campeonato à parte dentro do Brasileirão, fazendo com que a colocação das equipes não indique um favorito destacado", afirmou Deivid, maior esperança de gols dos donos da casa.

Do outro lado, o Atlético-PR passa por fase conturbada. Vagner Mancini chegou ao clube na tarde de sexta-feira, mas só começa a trabalhar efetivamente na segunda. Para o clássico deste domingo, portanto, o time será orientado no Couto Pereira pelo técnico interino Alberto Valentim.

A dúvida atleticana está na escalação do meio-de-campo, com a disputa de uma vaga entre Zezinho e Paulo Baier. Alberto Valentim, porém, promete definir o time somente minutos antes da partida.