Rivais não aprenderam a marcar quarteto, diz Denilson

Nem mesmo a presença do quarteto ofensivo do São Paulo foi capaz de tirar a equipe da série sem vitórias na noite de quarta-feira, contra o Flamengo, no Morumbi. Se não fosse o gol salvador de Luis Fabiano no fim do jogo, o time teria somado a terceira derrota consecutiva. Ainda assim, o elenco acredita que irá reagir já no duelo contra o Fluminense neste sábado, no Morumbi.

Para Denilson, os tropeços seguidos não tem relação com uma eventual descoberta dos rivais sobre como parar o poderoso quarteto ofensivo da equipe, que não saiu de campo vitorioso pela primeira vez em oito jogos.

"Acredito que não, mas temos que parabenizar as equipes que souberam aproveitar as oportunidades. Fomos tristes para casa, porque trabalhamos bastante e o resultado não veio. Temos que ter a mente forte e continuar trabalhando porque só assim podemos reagir", analisou o jogador.

O empate não apenas fez a diferença para o líder Cruzeiro, que aumentou a vantagem para nove pontos, como também desalojou a equipe da segunda posição, agora ocupada pelo Internacional, com 44 pontos, um a mais que o São Paulo.

Apesar do momento negativo, Denilson repetiu o discurso de Kaká e do técnico Muricy Ramalho e afirmou que a briga ainda é pelo heptacampeonato. "Eu não jogo e não vou jogar a toalha, enquanto houver chance de ser campeão vamos trabalhar. Sabemos que desde o ano passado que o Cruzeiro erra muito pouco, mas precisamos continuar com o pensamento forte, só assim vamos conseguir nossos objetivos."