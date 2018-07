Rival corintiano, Vitória treina sem Ramon e Uelliton Rival do líder Corinthians no próximo domingo, em Salvador, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória realizou o seu primeiro treino coletivo desta semana, nesta quarta-feira, sem poder contar com a sua força total. O meia Ramon e o volante Uelliton, lesionados, foram poupados da atividade.