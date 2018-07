Rival da Argentina, Nigéria empata com a Colômbia

A seleção colombiana, que não conseguiu se classificar para o Mundial da África do Sul, saiu na frente no placar, com Carlos Valdés aos 12 minutos de jogo. A Nigéria empatou aos 24 da segunda etapa, com gol do meia Lukman Haruna, que defende o Monaco.

A equipe nigeriana ainda enfrentará a Coreia do Norte no dia 5 de junho, no último amistoso de preparação para a Copa. A Nigéria fará sua estreia no dia 12, contra a Argentina. Também integram o Grupo B a Grécia e a Coreia do Sul.