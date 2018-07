Rival da estreia do Brasil, Croácia perde o meia Kranjcar por lesão

ZAGREB - A cada dia que se aproxima da Copa do Mundo, a situação da seleção da Croácia, primeira adversária do Brasil na competição, se complica. Num curto período, o técnico Nico Kovac já perdeu três peças importantes. Nesta segunda-feira, a Federação Croata de Futebol anunciou o corte do meia Niko Kranjcar, de 29 anos.

Kranjcar se junta ao lateral-esquerdo Strinic (suspenso por apologia ao nazismo) e ao também meia Ilicevic (machucado), cortados anteriormente. Sua lesão ocorreu no jogo do último sábado, entre sua equipe, o Queens Park Rangers, diante do Derby County, logo aos 33 minutos. Ele deixou o campo com dores no bíceps femoral.

"O meio-campista croata Niko Kranjcar vai perder a Copa do Mundo por lesão", anunciou, em seu twitter, a Federação Croata. Ele nem pôde festejar a volta de sua equipe para a Primeira Divisão do futebol inglês.

A Croácia estreia no Mundial no dia 12 de junho, no jogo de abertura da competição, marcado para a Arena Corinthians, em São Paulo, diante da seleção brasileira.