Rival de Neymar em decisão, Lewandowski tem o dobro da média de gols do brasileiro

Embora Neymar viva uma grande temporada pelo Paris Saint-Germain e tenha levado o time pela primeira vez na história a uma final de Liga dos Campeões, o adversário na decisão do próximo domingo, em Lisboa, terá em campo um jogador com índices de aproveitamento impressionantes e bem superiores à do brasileiro. Se for levado em conta somente a atual edição do torneio, o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, tem uma média de gols por jogo que é o dobro dos números obtidos pelo camisa 10.

O goleador do time alemão fez nove jogos na atual Liga dos Campeões e marcou 15 gols. A média dele é impressionante: 1,16 por partida. Enquanto isso, Neymar participou pelo Paris Saint-Germain de seis partidas e anotou três gols. A média é de 0,5 por jogo. Segundo as estatísticas oficiais da Uefa, os dois têm preferências diferentes na hora de finalizar. O polonês fez 11 dos 15 gols com o pé direito. Já o craque do PSG marcou duas das três vezes com a perna esquerda.

Já quando se trata de análises sobre ocasiões de gol, novamente o polonês tem números impressionantes. Nesta Liga dos Campeões o atacante do Bayern de Munique finalizou 38 vezes, o dobro de Neymar, que chutou a gol em 19 ocasiões. A campanha da equipe alemã favorece bastante os números do atacante, já que o time colecionou goleadas nesta campanha: 7 a 2 no Tottenham, 6 a 0 no Estrela Vermelha, 4 a 1 no Chelsea e 8 a 2 no Barcelona.

A temporada 2019/20 para os dois jogadores têm sido muito especial e os dois são cotados como favoritos ao prêmio de melhor do mundo, dado pela Fifa. Neymar tem 19 gols em 26 partidas pelo time francês e já comemorou três títulos. O alemão tem números até melhores: 55 gols em 46 jogos. Nas últimas 25 vezes em que entrou em campo, em somente quatro jogos Lewandowski não marcou.

Os dois craques se enfrentaram recentemente pela Liga dos Campeões da temporada 2017/18. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique estava na fase de grupos. Na França, Neymar marcou na vitória por 3 a 0. Já na Alemanha, Lewandowski deixou o dele nos 3 a 1 da equipe de Munique.