Rival do Atlético-PR na Libertadores, Millonarios anuncia Russo como novo técnico

Primeiro rival do Atlético Paranaense na próxima edição da Copa Libertadores, o Millonarios, da Colômbia, anunciou que o argentino Miguel Ángel Russo é o novo técnico do time. Ele vai substituir o compatriota Diego Cocca e começará a trabalhar na próxima semana.

Cocca deixou o comando do Millonarios na última quinta-feira, de modo considerado surpreendente, ao pedir demissão. Posteriormente, chegou a um acerto com o Racing para voltar ao seu país. Assim, o presidente do time colombiano, Enrique Camacho, procurou Russo, que pediu para passar as festividades de fim de ano na Argentina, só viajando para assumir o clube em 2 de janeiro.

O Millonarios buscava um técnico com rodagem internacional, renomado e com experiência na Copa Libertadores. Russo se encaixa nesse perfil, afinal, conduziu o Boca Juniors ao título da edição de 2007 da Libertadores. "É um homem muito interessante, sério, um técnico muito importante, com experiência", destacou Camacho.

No Millonarios, Russo terá o desafio de preparar o elenco para o Torneio Apertura da Colômbia e para os confrontos com o Atlético-PR pela segunda fase preliminar da Libertadores. Os jogos estão agendados para os dias 1º e 8 de fevereiro, em Curitiba e na Colômbia, respectivamente.