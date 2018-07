Rival do Brasil, Camarões marca amistoso com Moldávia para 7 de junho

YAOUNDÉ - Futuro rival da seleção brasileira no Grupo A, Camarões confirmou seu quarto amistoso antes do início da Copa do Mundo. A equipe africana vai enfrentar a Moldávia no dia 7 de junho, seis dias antes de sua estreia, diante do México, em Natal.

O jogo contra Moldávia vai substituir a partida contra Guatemala, marcada inicialmente para este mesmo dia. Na terça-feira, a Federação Camaronesa de Futebol cancelou o amistoso contra o time da América Central sem apresentar justificativa.

O confronto com a Moldávia será o quarto e último do time camaronês antes da Copa. Eles ainda vão enfrentar Macedônia, no dia 26, Paraguai, no dia 29, e Alemanha, no dia 1º de junho. Os dois primeiros serão realizados em Kufstein, na Áustria, onda equipe africana já se prepara para a Copa.

Contra os alemães, o duelo será em Moenchengladbach. E, diante da Moldávia, a seleção de Camarões jogará em casa, na capital Yaoundé, na despedida da torcida antes da Copa.

Brasil e Camarões vão se enfrentar no Grupo A somente na terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial, no dia 23 de junho, no Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha).