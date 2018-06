Rival do Brasil em amistoso, Croácia confirma lista de 24 convocados para a Copa

Uma semana depois de anunciar uma lista prévia de 32 convocados para a Copa do Mundo da Rússia, o técnico da Croácia, Zlatko Dalic, cortou oito nomes deste grupo e divulgou uma convocação com 24 jogadores nesta segunda-feira. O treinador explicou que ainda não pôde fechar a listagem derradeira de 23 atletas por causa de uma dúvida em sua defesa.

Vedran Corluka, do Lokomotiv Moscou, e Matej Mitrovic, do belga Brugge, foram chamados como opções para o setor defensivo depois de se recuperarem recentemente de lesões. Porém, como a situação física destes dois jogadores é incerta, um deles deverá ser cortado do Mundial até o dia 4 de junho, prazo final para o envio dos 23 convocados à Fifa.

"Desta lista vou ter de sacar um dos defensores, já que Corluka e Mitrovic estavam lesionados. Durante os preparativos para a Copa veremos como ficará essa situação", disse o comandante da Croácia, que exibiu preocupação principalmente com Corluka, em recuperação de uma insistente lesão na panturrilha. "Espero que ele vence esta corrida contra o tempo para estar pronto e eu ficarei muito triste se ele não conseguir isso, mas não podemos correr nenhum risco", completou o treinador, em entrevista coletiva.

A seleção croata será adversária do Brasil em amistoso marcado para o dia 3 de junho, em Liverpool, onde a equipe comandada por Tite fará o seu penúltimo jogo de preparação para o Mundial. Em seguida, no dia 10, os brasileiros terão pela frente a Áustria, em Viena, no compromisso final antes da estreia na Copa, no dia 17, contra a Suíça, em Rostov.

Entre os 24 convocados da Croácia nesta segunda-feira, destaque principal para Luka Modric, do Barcelona, Ivan Rakitic, do Barcelona, Mario Mandzukic, da Juventus, e Ivan Perisic, da Inter de Milão. Juntos, eles alimentam as principais esperanças dos croatas, que estrearão na Copa em 16 de junho, contra a Nigéria, em Kaliningrado, pelo Grupo D da competição, no qual também terão pela frente a Argentina e a Islândia na primeira fase.

"Eu tenho muita fé neste grupo e acreditamos que podemos tornar os nossos sonhos realidade", ressaltou Zlatko Dalic, que no mínimo espera levar a sua seleção às oitavas de final. A melhor campanha do país em um Mundial foi em 1998, quando avançou às semifinais e foi derrotada pela anfitriã França, sendo que em seguida faturou o terceiro lugar ao derrotar a Holanda, eliminada pelo Brasil na fase anterior.

Da lista de 32 nomes anunciada há uma semana, foram descartados nesta segunda-feira o goleiro Karlo Letica, do Hajduk Split; os defensores Borna Barisic (Osijek), Zoran Nizic (Hajduk Split) e Borna Sosa (Dínamo Zagreb); os meio-campistas Marko Rog (Napoli) e Mario Pasalic (Spartak Moscou); e os atacantes Duje Cop (Standard Liège) e Ivan Santini (Caen).

Confira os 24 convocados da Croácia:

Goleiros - Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent) e Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb).

Defensores - Vedran Corluka (Lokomotiv Moscou), Domagoj Vida (Besiktas), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atlético de Madrid), Josip Pivaric (Dínamo de Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrovic (Brugge) e Duje Caleta-Car (Red Bull Salzburg).

Meio-campistas - Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter de Milão) e Filip Bradaric (Rijeka).

Atacantes - Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter de Milão), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke 04) e Ante Rebic (Eintracht Frankfurt).