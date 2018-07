Rival do Brasil, Japão bate Jamaica e técnico desencanta Depois de acumular uma derrota para o Uruguai (2 a 0) e um empate com a Venezuela (2 a 2), o Japão finalmente conseguiu vencer uma partida sob o comando do técnico Javier Aguirre. Rival do Brasil no amistoso da próxima terça-feira, em Cingapura, a seleção nipônica derrotou a Jamaica por 1 a 0, em Niigata, graças a um gol contra marcado por Nyron Nosworthy para desencantar com o seu novo treinador.