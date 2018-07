Rival do Brasil na abertura da Copa, Croácia corta dois jogadores por lesão

ZAGREB - Rival do Brasil na estreia da Copa do Mundo, a Croácia sofreu mais duas baixas. No início dos treinos do grupo, o técnico Niko Kovac anunciou que o lateral-esquerdo Ivan Strinic não vai se recuperar a tempo de jogar o Mundial e, por isso, acabou cortado do grupo. Na segunda, o treinador já havia perdido o meia Ivo Ilicevic.

"A lesão muscular de Strinic vai impedi-lo de treinar conosco por mais 10 dias. Sinto muito por Ivan, mas a gente tem de encontrar soluções. A Croácia não tem diversas opções para a lateral-esquerda, mas existem jogadores que podem ser improvisados", explicou Kovac.

O corte é o segundo no grupo de 30 jogadores que trabalham sob o comando de Kovac em Zagreb. Na segunda-feira, Ivo Ilicevic, do Hamburgo, recebeu a notícia de que não jogará a Copa, porque está com problemas musculares nas duas pernas. "Nós gastamos meio ano planejando isso e fizemos tudo o que poderíamos. Agora, nós temos de trabalhar duro, mas também cuidar da fadiga", alertou o treinador.

A seleção croata se apresentou quarta-feira em Zagreb e treinou também nesta quinta no Maksimir Stadium. Na sexta o grupo viaja para se concentrar em Bad Tatzmannsdorf, na Áustria.

Para enfrentar o Brasil, na partida inaugural da Copa, a Croácia terá outros dois desfalques. O artilheiro Mario Mandzukic vai cumprir suspensão pelo vermelho recebido na última partida das Eliminatórias. Já zagueiro Josip Simunic, suspenso por 10 partidas após ter proferido um cântico nazista, seuqer foi convocado para o Mundial.