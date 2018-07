Rival do Brasil na Copa, Croácia chama Eduardo da Silva

ZAGREB - Adversária da seleção brasileira na abertura da Copa do Mundo, a Croácia foi convocada nesta quarta-feira pelo técnico Niko Kovac para o amistoso contra a Suíça, que será disputado em St. Gallen. A relação de 27 nomes conta com o brasileiro Eduardo da Silva, que se naturalizou croata e atualmente defende o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Como está na reta final de preparação para a Copa do Mundo, Kovac optou por apresentar uma lista com um número maior do que o usual de jogadores. "Convocamos 27 jogadores por de organização, uma vez que este será o nosso único encontro antes dos preparativos finais da Copa do Mundo. Dezoito jogadores vão viajar para a Suíça", disse.

Kovac garantiu, porém, que jogadores não incluídos na lista de convocados ainda têm chances de disputar a Copa do Mundo. "Esta não é a convocação definitiva para a Copa do Mundo. Ainda há tempo, e nós estamos bem cientes da condição dos jogadores. Ninguém tem o bilhete garantido, e os jogadores que não estão na lista desta vez, não estão fora", acrescentou.

O amistoso entre Croácia e Suíça será observado de perto pela seleção brasileira, tanto que a comissão técnica dirigida por Luiz Felipe Scolari optou por enviar Alexandre Gallo, coordenador das categorias de base da CBF, para assistir o amistoso em St. Gallen. "A partida contra a Suíça será um bom teste, já que os suíços são una seleção cabeça de chave da Copa do Mundo, disse Kovac.

Sorteada para o Grupo A da Copa do Mundo, a Croácia vai abrir a Copa do Mundo em partida contra o Brasil, marcada para 12 de junho, em São Paulo. Depois, os croatas vão encarar Camarões, no dia 18, em Manaus, e o México, no dia 23, no Recife.

Confira a lista de convocados da Croácia para o amistoso com a Suíça:

Goleiros: Stipe Pletikosa (Rostov), Danijel Subasic (Monaco).

Zagueiros: Darijo Srna (Shakhtar), Igor Bubnjic (Udinese), Domagoj Vida (Dynamo Kiev), Vedran Corluka (Lokomotiv), Dejan Lovren (Southampton), Danijel Pranjic (Panathinaikos), Gordon Schildenfeld (Panathinaikos), Sime Vrsaljko (Genoa), Ivan Strinic (Dnipro), Hrvoje Milic (Rostov).

Meias: Ivan Rakitic (Sevilla), Luka Modric (Real Madrid), Ivan Perisic (Wolfsburg), Mateo Kovacic (Inter de Milão), Milan Badelj (Hamburgo), Niko Kranjcar (QPR), Ivo Ilicevic (Hamburgo), Mate Males (Rijeka), Ognjen Vukojevic (Dynamo Kiev).

Atacantes: Mario Mandzukic (Bayern), Ivica Olic (Wolfsburg), Eduardo Alves da Silva (Shakhtar), Nikica Jelavic (Hull City), Leon Benko (Rijeka), Ante Rebic (Fiorentina).