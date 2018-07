Rival do Brasil na Copa de 2002, Turquia nunca derrotou a seleção

Primeiro adversário do Brasil na Copa de 2002, a Turquia surpreendeu logo de cara. O gol marcado na primeira etapa fez com que a seleção precisasse correr atrás da virada, e contasse também com a ajuda do árbitro para ganhar por 2 a 1, num jogo duríssimo e bem nervoso de estreia de Mundial. Uma nova vitória, tão difícil quanto a anterior na semifinal do torneio, mostra que mesmo pouco tradicional, a Turquia é um adversário duro.

Mesmo assim, os turcos nunca conseguiram derrotar o Brasil em cinco partidas disputadas entre as seleções. Ao todo, foram três vitórias brasileiras e dois empates, sendo que no último, Brasil e Turquia eram comandados por Dunga e Fatih Terim, que voltaram à seleção e estarão frente a frente mais uma vez nesta quarta-feira como técnicos das duas equipes. Relembre os jogos entre Brasil e Turquia:

Brasil 1 x 0 Turquia - Amistoso - 1956

O primeiro jogo entre Brasil e Turquia também ocorreu em Istambul. No dia 1º de maio de 1956, a seleção nacional derrotou os turcos por 1 a 0, no antigo Estádio Mithatpasa (atual Inönü). No amistoso, que foi o penúltimo de uma excursão feita pela CBD, o lateral-direito Djalma Santos marcou de pênalti, aos 19 minutos da etapa inicial.

Brasil 2 x 1 Turquia - Primeira fase da Copa do Mundo - 2002

Brasil e Turquia abriram o Grupo F da Copa de 2002 com muita expectativa. A seleção perdeu várias oportunidades por causa da ótima atuação do goleiro Rustü. E quem abriu o placar foi a seleção europeia, com gol marcado por Hasas Sas, aos 47 minutos da primeira etapa. Após broncas de Felipão no vestiário, a seleção voltou mais ligada e empatou com Ronaldo, logo aos 5 minutos. Mesmo que os brasileiros tivessem muito mais volume, a partida ficou marcada por erros grotescos cometidos pelo árbitro sul-coreano Joo Young Kim. Aos 42 minutos, o juiz marcou pênalti e expulsou o zagueiro Alpay após o turco cometer falta fora da área em Luizão, que resultou no gol marcado por Rivaldo na cobrança. E no último lance da partida, Kim expulsou Hakan Ünsal depois de o camisa 10 do Brasil colocar a mão no rosto quando na verdade levou uma bolada no joelho.

Brasil 1 x 0 Turquia - Semifinal da Copa do Mundo - 2002

De um lado, uma seleção que apesar da camisa, se classificou apenas na última rodada das Eliminatórias e vinha de decepcionantes eliminações na Copa América e na Copa das Confederações. Do outro, uma surpresa que chegou longe ao bater Japão e Senegal. Na partida, que começou apertada, o Brasil foi se soltando até que Ronaldo, de bico, fez o único gol do jogo aos 4 minutos da segunda etapa, que garantiu a vitória e a classificação do Brasil antes do penta contra a Alemanha. Um lance que também ficou marcado no jogo foi protagonizado por Denilson. Tentando segurar a bola e fazer o tempo passar, o jogador chegou a ser marcado por quatro turcos ao mesmo tempo antes de sofrer falta.

Brasil 2 x 2 Turquia - Primeira fase da Copa das Confederações - 2003

Um ano depois, Brasil e Turquia se reencontraram novamente pela Copa das Confederações. As seleções fizeram a última partida do Grupo B com o time nacional precisando vencer para se classificar. O Brasil começou na frente após Adriano fazer gol aos 23 minutos. Gokdeniz Karadeniz empatou já na segunda etapa aos 8, e Okan Yılmaz virou aos 37 minutos. Com a partida praticamente decidida, Alex ainda conseguiu empatar aos 48, mas era tarde demais. A Turquia garantiu classificação às semifinais do torneio e o Brasil voltou para casa. Os turcos foram derrotados pela França por 3 a 2 e tiveram de se contentar com a terceira colocação, ao bater a Colômbia por 2 a 1.

Brasil 0 x 0 Turquia - Amistoso - 2007

Por mais que a história mostrasse que Brasil e Turquia fosse um jogo com mais história do que o normal, o amistoso entre as seleções, jogado em 2007, ficou marcado por outro motivo. Ídolo no país europeu, o volante Tugay Kerimoglu recebia homenagens na partida que marcou sua aposentadoria do time nacional. A partida em si, disputada na Alemanha, teve um nível técnico fraco e terminou empatada em 0 a 0. Naquela ocasião, Dunga era o treinador do Brasil, assim como Fatih Terim, que voltou à seleção de seu país no ano passado, após ser saído em 2009. Hamit Altıntop, Arda Turan e Umut Bulut também atuaram naquela partida e devem jogar nesta quarta-feira.