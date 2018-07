Rival do Brasil na Copa do Mundo, México goleia Coreia do Sul

SAN ANTONIO - Adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a seleção do México goleou a Coreia do Sul, que também vai participar do Mundial, por 4 a 0, em amistoso disputado no Estádio Alamadome, em San Antonio, nos Estados Unidos, na noite de quarta-feira. O atacante Alan Pulido foi o principal destaque da partida ao marcar três gols.

O primeiro gol da seleção mexicana foi de Oribe Peralta, aos 37 minutos do primeiro tempo. Depois, Pulido ampliou para 2 a 0 aos 45 minutos. Na etapa final, o atacante do Tigres marcou mais dois gols, aos 41 e aos 44 minutos, definindo a goleada do México.

Sorteado para o Grupo A da Copa do Mundo, o México terá Camarões e Croácia, além do Brasil, como adversários na primeira fase, com a estreia marcada para 13 de junho, na Arena das Dunas, contra a seleção africana. Já o duelo com o Brasil será no dia 17, no Castelão.

A Coreia do Sul vai disputar o Grupo H da Copa do Mundo, com a estreia sendo contra a Rússia, em 17 de junho, na Arena Pantanal. Argélia e Bélgica serão os outros adversários da equipe na primeira fase.