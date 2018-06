Rival do Brasil na Copa, Sérvia evita se empolgar com goleada em amistoso

O treinador Mladen Krstajic elogiou o desempenho da seleção da Sérvia, rival do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, no amistoso deste sábado, quando a equipe venceu a Bolívia por 5 a 1, em jogo disputado em Graz, na Áustria. Apesar dos pontos positivos, o técnico acredita que o time não pode se iludir com o resultado e o mais importante foi a tranquilidade conquistada antes do início da Copa.

"A torcida pode ficar eufórica, mas estamos cientes de que, em algumas fases da partida, não jogamos bem. Está todo mundo ansioso para a estreia, mas temos mais sete dias e essa vitória nos permite trabalhar em paz", disse o treinador ao site oficial da Associação de Futebol da Sérvia

"Gostaria de agradecer aos jogadores pela excelente abordagem e aos torcedores pelo apoio. Estou feliz pelo bom resultado, mas não é parâmetro, porque há muitas coisas para corrigir, apesar do fato de que nós vimos um monte de coisas boas", concluiu Krstajic.

O destaque do amistoso foi Aleksandar Mitrovic, que marcou três vezes na partida. "Estou feliz que ele, é importante para atacantes fazerem gols e espero que ele tenha mais jogos em que ele vá marcar tantos", afirmou o técnico, à frente da seleção sérvia desde 2017.

A Sérvia jogará pela primeira vez no Mundial contra a Costa Rica, no próximo domingo, em Samara. As partidas seguintes no Grupo E serão contra Suíça e Brasil, no dia 27, em Moscou.