Rival do Brasil na Copa, Sérvia tem zagueiro vetado pelo resto da temporada

Futura rival do Brasil na Copa do Mundo, a Sérvia poderá sofrer uma baixa importante em sua defesa na Rússia. O zagueiro Matija Nastasic foi vetado pelo restante da temporada europeia, nesta quinta-feira, e virou dúvida para o time que estará no Grupo E do Mundial, ao lado também de Suíça e Costa Rica.

Titular do Schalke, ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito e não defenderá mais a equipe alemã nesta temporada. Ele se machucou na derrota para o Hamburgo, no sábado, em rodada do Campeonato Alemão. Pela previsão do clube, ele deve ficar afastado dos gramados de oito a doze semanas.

Se o prognóstico mais pessimista for confirmado, Nastasic desfalcará a seleção da Sérvia na Copa do Mundo. Reserva da equipe, ele vinha sendo opção alternativa para a zaga do time nas últimas rodadas das Eliminatórias do Mundial, no ano passado. "Se ele estará em condições de defender a Sérvia na Copa do Mundo, na Rússia, isso ainda não está claro", informou o Schalke, em comunicado.

O zagueiro de 25 anos se tornou peça fundamental na boa campanha do Schalke no Alemão, cujo título já foi garantido pelo Bayern de Munique. O time de Gelsenkirchen é o atual segundo colocado na tabela, e é dono da segundo melhor defesa da competição, atrás somente do rival de Munique.

Na Rússia, a seleção da Sérvia fará sua estreia no dia 17 de junho, contra a Costa Rica, na cidade de Samara. O duelo com o Brasil será o último válido pela fase de grupos, no dia 27, no Spartak Stadium, em Moscou.