Rival do Brasil na estreia da Copa, Suíça busca empate com a Espanha fora de casa

Rival da seleção brasileira no jogo de estreia do time de Tite na Copa do Mundo da Rússia, no próximo dia 17, em Rostov, a Suíça empatou por 1 a 1 com a Espanha em amistoso realizado neste domingo, na casa da adversária, em Villarreal.

Atuando como mandante, a seleção espanhola dominou a maior parte do confronto, mas não conseguiu transformar a sua superioridade em mais bolas na rede. Porém, o time espanhol completou 19 partidas de invencibilidade, em série sem perder que começou sob o comando de Julen Lopetegui após o técnico assumir o time nacional logo depois do término da participação do país na Eurocopa de 2016, na França.

Tida como uma das favoritas na luta pelo título da Copa de 2018, a Espanha abriu o placar do amistoso deste domingo com um golaço do lateral-direito Álvaro Odriozola. Depois de levantamento de Iniesta da esquerda para trás, o jovem de 23 anos acertou um chute de primeira pelo alto, da meia-lua, no canto direito baixo do goleiro Yann Sommer.

A Espanha atuou desfalcada de jogadores importantes como Sergio Ramos, Isco e Carvajal, que no último dia 26 de maio defenderam o Real Madrid na final da Liga dos Campeões e foram poupados, mas Nacho Fernandez, Marco Asensio e Lucas Vazquez, hoje considerados reservas do time merengue, entraram na seleção no segundo tempo do amistoso.

Diego Costa e Iago Aspas formaram a dupla de ataque titular, enquanto Koke, Thiago Alcantara, Iniesta e David Silva foram os quatro jogadores do meio-campo escalados por Lopetegui. Nenhum deles, porém, conseguiu balançar as redes e a Suíça acabou conseguindo buscar o empate aos 17 minutos da etapa final.

Após bela troca de passes que começou pelo lado esquerdo e terminou pelo lado direito da grande área, o goleiro De Gea acabou rebatendo uma finalização cruzada e o chileno naturalizado suíço Ricardo Rodríguez aproveitou a falha para completar para as redes.

Depois deste duelo em casa, a Espanha voltará a fazer um amistoso de preparação no próximo sábado, contra a Tunísia, em Krasnodar, cidade russa que será a sua base na Copa do Mundo. A estreia dos espanhóis no Mundial será no próximo dia 15, contra Portugal, em Sochi, pelo Grupo B, no qual também terá pela frente o Irã, no dia 20, e Marrocos, no dia 25.

Já a Suíça fará o seu último duelo preparatório para a Copa na próxima sexta-feira, em casa, contra o Japão. Depois de estrearem na Rússia contra o Brasil no dia 17, os suíços também terão pela frente a Sérvia no dia 22 e a Costa Rica no dia 27 em suas duas outras partidas válidas pelo Grupo E.