Rival do Brasil, Portugal vê recuperação de Pepe e Tiago Terceiro adversário do Brasil na Copa do Mundo da África do Sul, Portugal ganhou duas boas notícias nesta quarta-feira, em meio ao período de preparação para a competição. O meia Tiago e o zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe se recuperam bem de lesões e deverão ficar à disposição do técnico Carlos Queiroz em breve.