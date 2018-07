Adversário do Inter, Tigres acerta com francês Gignac

O Tigres parece mesmo disposto a ser o primeiro time mexicano a conquistar a Copa Libertadores e, para isso, não está poupando esforços. Nesta quinta-feira, o atacante francês Andre-Pierre Gignac desembarcou na cidade de Monterrey para assinar contrato com o clube, que será o rival do Internacional nas semifinais do torneio continental.

Aos 29 anos, Gignac estava em alta na Europa, depois de ser o segundo principal artilheiro do último Campeonato Francês com 21 gols em 38 partidas pelo Olympique Marselha, atrás somente de Lacazette, do Lyon, que teve 27. O jogador ainda acumula passagens pela seleção francesa.

Increíble el recibimiento, gracias a todos los Libres y Lokos, a los Incomparables y a la ciudad Mty! Vamos a hacer grandes cosas #SoyTigre — Gignac Andre-pierre (@10APG) 18 junho 2015

A própria imprensa mexicana trata o acerto como uma das maiores contratações da história do futebol local, superando até a chegada de Ronaldinho ao Querétaro, no ano passado, uma vez que o brasileiro já era um veterano longe de seus melhores dias.

Esta será a primeira experiência fora da França de Gignac, que estava no Olympique desde a temporada 2010/2011, após passagens por Loriente, Pau FC e Toulouse. "Estou contente por vir a uma equipe importante. Este é um novo desafio e uma nova aventura. Sei que é uma equipe importante e com muita torcida."

Trata-se da segunda contratação vinda do futebol europeu feita pelo Tigres, que anunciou há dois dias o nigeriano Ikechukwu Uche, também atacante, vindo do Villarreal. O time ainda se reforçou com o volante Jürgen Damm, que estava no Pachuca e custou cerca de US$ 8 milhões de dólares aos cofres.

.@10APG André-Pierre Gignac ya en Monterrey después de ser recibido en el Aeropuerto junto con su familia. pic.twitter.com/4lMylcfUoB — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 18 junho 2015

As chegadas de Gignac e Uche deve acirrar a briga no ataque do Tigres, que já conta com o equatoriano Guerrón e o brasileiro Rafael Sóbis. Pior para o Inter, adversário dos mexicanos nas semifinais da Libertadores, que acontecerão após a disputa da Copa América. O primeiro jogo será no Beira-Rio, dia 15 de julho, com a volta marcada para Monterrey, dia 22.