Rival do Inter na Libertadores é rebaixado na Bolívia

O Jorge Wilstermaan, um dos grandes clubes do futebol boliviano e campeão do primeiro torneio nacional do ano, foi rebaixado e disputará a segunda divisão ao mesmo tempo em que participará da Copa Libertadores de 2011. Na competição continental, a equipe terá pela frente, na primeira fase, o atual campeão.

O Internacional será um dos adversários do Wilstermnn no Grupo 6. Os outros oponentes ainda não estão definidos, mas um deles será uma equipe equatoriana. O clube boliviano também vai enfrentar o vencedor do confronto entre Jaguares, do México, e um time peruano.

Na última rodada do Torneio Clausura boliviano, o Wilstermann empatou por 1 a 1 com o rival Aurora e selou o seu rebaixamento. O Oriente Petrolero se sagrou campeão nacional. Campeão do Torneio Apertura no primeiro semestre, o time decepcionou no segundo torneio do ano e somou apenas cinco vitórias em 22 partidas. Assim, foi rebaixado pela primeira vez na sua história.

Desde 1977, quando foi criada a Liga Profissional do Futebol Boliviano, o Wilstermann ganhou seis títulos nacionais. Além dele, Oriente Petrolero e Bolívar vão disputar a Libertadores. Aurora, San José e The Strongest vão participar da Copa Sul-Americana.