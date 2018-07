Rival do Inter, The Strongest tem jogador pego no antidoping

Rival do Inter na fase de grupos da Libertadores, o The Strongest anunciou que o atacante Rodrigo Ramallo testou positivo para substância proibida em teste antidoping realizado após a partida contra o Monarcas Morelia, no México, na ida do confronto que definiu a classificação do time boliviano na fase preliminar do torneio continental.

O The Strongest não informou qual a substância encontrada no exame de Ramallo, apenas que o atacante pediu a abertura da amostra B. O resultado da contraprova deve ser divulgado nos próximos dias. Mesmo que o jogador seja punido, o clube não perde o resultado conquistado no campo.

Em nota, o clube boliviano afirma que "tanto a comissão técnica quanto os jogadores em geral se solidarizam com Rodrigo" e expressa apoio "até que se esclareça este caso". Depois, pelo Facebook, o The Strongest avisou: "Que fique claro: estamos contigo, Rodrigo".

O The Strongest é o vice-líder do Grupo 4 da Libertadores. Depois de vencer o Inter por 3 a 1 na altitude de La Paz, o time boliviano levou 3 a 0 de Emelec, em Guayaquil. Os equatorianos lideram com seis pontos. Universidad de Chile e Inter se enfrentam nesta quinta, pela segunda rodada. Os dois times ainda têm zero pontos.