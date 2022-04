Rivaldo completa 50 anos; relembre cinco gols marcantes da carreira do craque brasileiro

O ex-atacante Rivaldo completa 50 anos de idade nesta terça-feira, 19. Notável pelos dribles e grande capacidade técnica, o atleta é considerado um dos maiores jogadores de sua geração, ficando marcado como uma das estrelas da conquista do pentacampeonato mundial da seleção brasileira, em 2002, no Japão, que também contou com Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho na equipe.

Natural de Recife, Rivaldo passou pelo Santa Cruz e Mogi Mirim antes de despontar no Corinthians. As boas atuações levaram o jogador ao maior rival, Palmeiras, onde fez parte do vitorioso time da Era Parmalat. Jogando ao lado de craques como Djalminha, Zinho, Rincón, Luizão e Alex, conquistou o Campeonato Brasileiro de 1994 e o Paulistão de 1996.

A carreira na seleção brasileira começou ainda em 1993, mas foi só no título da Copa América de 1997 que passou a frequentemente fazer parte do time principal, disputando os mundiais de 1998 e 2002. Na Europa, teve passagem relâmpago pelo La Coruña, da Espanha, até o Barcelona, onde brilhou e foi eleito o Melhor Jogador do Mundo em 2000. No retorno ao Brasil, vestiu as camisas de Cruzeiro, São Paulo e São Caetano, se aposentando definitivamente em 2015, aos 43 anos, depois de uma nova passagem pelo Mogi Mirim, clube onde desepenhou o papel de presidente e teve a oportunidade de jogar ao lado do filho, Rivaldinho.

Gol de bicicleta em Barcelona x Valencia

O gol de bicicleta com a camisa do Barcelona é considerado o seu gol mais bonito. Na partida contra o Valencia, anotou outros dois gols, coroando uma atuação histórica.

​Gol decisivo contra a Bélgica na Copa de 2002

A partida contra a Bélgica na Copa do Mundo de 2002 é considerada uma das mais difíceis do Brasil na campanha do pentacampeonato. A seleção brasileira teve um jogo complicado e precisou de uma pintura do craque para avançar de fase.

Que lembrança boa traz o #GoldoDia! O craque Rivaldo jogou muito e classificou a #SeleçãoBrasileira contra a Bélgica, no caminho do penta pic.twitter.com/6XBrdY281k — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 13, 2018

Gol contra a Inglaterra na Copa

O Brasil começou as quartas de final contra a Inglaterra perdendo por 1 a 0, mas o gol de empate saiu dos pés de Rivaldo, que finalizou de forma precisa para colocar a seleção de volta ao jogo.

#OnThisDay in 2002 Brazil came from behind to knock England out of the World Cup. Where were you when Ronaldinho scored *that* free-kick? pic.twitter.com/1ZkqRDrABi — LateTackleMagazine (@LateTackle) June 21, 2017

Gol na final do Brasileiro entre Palmeiras x Corinthians

Rivaldo marcou dois gols na decisão do Campeonato Brasileiro de 1994 contra o ex-clube e eternizou seu nome na história do Palmeiras.

Como esquecer das decisões do Brasileiro de 1994 no Pacaembu? Rivaldo brilhou e o Verdão foi octocampeão sobre o rival! #AvantiPalestra #PALxCOR pic.twitter.com/x59MHKkrou — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 9, 2019

Gol do meio-campo pelo Mogi Mirim

No Paulista de 1993, marcou um gol histórico pelo Mogi Mirim ao chutar do meio-campo na vitória por 4 a 2 sobre o Noroeste.